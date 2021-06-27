Россиянка погибла в результате удара молнии на озере

Жительница Башкирии погибла во время отдыха на озере в результате удара молнии. Инцидент произошел в Аургазинском районе, сообщает местный портал Bashinform.

Разряд электричества попал в россиянку прямо на глазах у ее знакомых, приехавших вместе с ней на отдых. Молния ударила в соотечественницу 27 июня возле деревни Малый Нагадак.

Разряд электричества настиг 53-летнюю женщину в лесу, когда она осуществляла заготовку березовых веток для веников. Также пострадал муж жертвы. От удара его отбросило в сторону, и он потерял сознание.

Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть женщины.

Ранее московский ученый потерял память после удара молнии. Кардиограмма не показала никаких отклонений, однако мужчина забыл все об этом дне и не понимал, что произошло. Также в результате инцидента 55-летний мужчина получил легкие ожоги на пятках.