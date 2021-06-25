Хабаровский край получит еще 65 тысяч доз вакцин от коронавируса

Хабаровский край, где временно приостановили вакцинацию от COVID-19 из-за слишком высокого спроса, получит дополнительные дозы препарата. Об этом региональный Минздрав сообщил в своем Instagram.

Отмечается, что регион ожидает поставку в 15 тыс. доз, а глава Минздрава России Михаил Мурашко распорядился отправить в Хабаровский край еще 50 тыс. доз препарата.

«С учетом ожидаемой поставки в 15 000, в регионе до 27 июня будет сформирован необходимый запас для проведения вакцинации всех желающих», — говорится в сообщении.

Вакцина будет оперативно распределена по всем медучреждениям и мобильным пунктам, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что вакцинацию от коронавируса первым компонентом приостанавливают в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре из-за высокого спроса. На некоторых мобильных пунктах в столице региона ограничено количество людей, которым могут поставить первую прививку.

При этом вакцинация вторым компонентом продолжается в обычном режиме.