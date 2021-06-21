Жириновский предложил выкупать детей у женщин, планирующих аборт

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что государство должно выкупать детей у тех женщин, которые планируют делать аборт.

В своем выступлении парламентарий отметил хорошую работу Государственной думы седьмого созыва в области защиты прав женщин и детей, так как теперь на каждого ребенка государство выделяет матерям до 10 тыс. руб.

«Осталось дать деньги тем женщинам, которые не могут родить по каким-то причинам, хотят избавиться искусственным путем от ребенка. Но если мы ей пообещаем первый семейный капитал – около 500 тыс. руб. и заберем ребенка, ибо она, ну так сложилась жизнь, не хочет его оставлять, мы тогда закроем все проблемы с женщинами», — считает Жириновский.

По его словам, домохозяйки также должны получать пособия и рабочий стаж за свою деятельность.

Ранее Жириновский предложил закрыть границы из-за ситуации с COVID-19.