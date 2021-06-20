Мясников оценил возможность вакцин защитить от всех штаммов коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о способности существующих вакцин защитить граждан от различных штаммов коронавируса. Своим мнением он поделился в эфире своей авторской программы на «России-1», опубликованном на канале в YouTube.

По его словам, COVID-19 очень быстро мутирует и нужно «перестать считать штаммы».

«Уханьского вируса нет уже больше года. Он был три месяца, он исчез. Сегодня уже правнуки Уханьского вируса», — заявил доктор.

Мясников добавил, что в результате мутации вирус хоть и становится более заразным, но вместе с тем он становится и менее смертельным.

«Помните одно: вакцина защищает от всех штаммов вируса на сегодняшний день. Все известные вакцины покрывают все штаммы», — подчеркнул он.

Ранее Мясников рассказал, когда начнется четвертая волна коронавируса.