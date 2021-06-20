Ревматолог назвала вызываемые COVID-19 аутоиммунные заболевания

Перенесенная коронавирусная инфекция может вызвать у человека развитие артритов, полимиозитов, а также волчанки. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила главный ревматолог столичного Депздрава Алена Загребнева.

По словам врача, инфекция является фактором, способным запустить аутоиммунное заболевание. Наибольшую угрозу для здоровья человека представляют вирусы, включая коронавирус.

«Мы действительно сейчас видим дебюты суставных синдромов после того, как наш пациент перенес COVID, неважно, в легкой или тяжелой форме», — объяснила Загребнева.

Она добавила, что наблюдается всплеск аутоиммунных заболеваний спустя 1, 3 и 6 месяцев после заражения коронавирусной инфекцией.

Ревматолог подчеркнула, что аналогичную ситуацию наблюдают и нефрологи.

Как заключила Загребнева, предотвратить тяжелые последствия можно, привившись против коронавируса.

Ранее в Роспотребнадзоре допустили ускорение распространения COVID-19. Эксперт Анна Сперанская отметила, что на данный момент в стране мало привитых от коронавируса, а доля переболевших с сохранившими антителами небольшая.