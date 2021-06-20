Москвичей предупредили об аномально жаркой неделе

Аномально жаркая погода сохранится в Москве по меньшей мере до конца следующей недели, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

Так, до конца следующей недели температура воздуха будет держаться в диапазоне от +29°С до +35°С. При этом, по словам синоптика, температурный фон превысит норму на 7-9°С.

«Температура будет близка к рекордным значениям. Каждый день можно ожидать рекорды <…> Очень высокая температура, это опасно, волна тепла», — рассказал синоптик.

В воскресенье, 20 июня, в столице ожидается до +32°C без осадков.

Ранее Вильфанд заявил, что в последнюю неделю текущего месяца, с 21 по 27 июня, в Центральном федеральном округе (ЦФО) будет наблюдаться опасно высокий уровень ультрафиолетового излучения.