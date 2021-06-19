Названа предварительная причина пожара на складе пиротехники в центре Москвы

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Причиной пожара на складе с пиротехникой на Лужнецкой набережной в центре Москвы, по предварительным данным, стало замыкание электросети. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

«Предварительно, пожар на складе с пиротехникой начался в результате замыкания электросети», — сказал собеседник агентства.

По его словам, специалисты также рассматриваются другие версии произошедшего.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что трое пожарных и один сотрудник склада пиротехники пострадали при пожаре, который произошел на Лужнецкой набережной в центральном районе Москвы. Один из этих пожарных был госпитализирован.

Пожар случился днем 19 июня на складе с пиротехникой, расположенном по адресу: Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 4. Огонь распространился на 500 кв. м. По информации экстренных служб, были зафиксированы множественные взрывы петард. Пожарные уже локализовали возгорание.