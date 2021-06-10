В Краснодарском крае и Крыму резко вырос спрос на сезонную работу

За год интерес к сезонной работе в Краснодарском крае и Крыму вырос в 4,5 и 6,5 раз соответственно. Об этом «Газете.Ru» сообщили в компании «Авито.Работа».

«Бум внутреннего туризма привел к тому, что многие россияне заинтересовались сезонной работой на лето в Сочи или на крымском побережье. Активность соискателей в этих регионах выросла в 4,5 раз в Краснодарском крае и в 6,5 раз в Крыму по сравнению маем 2020 года. На конец мая 2021 года количество вакансий в Краснодарском крае также увеличилось почти в 11 раз, а на Крымском полуострове — в 6 раз», — отметили там.

На гостинично-ресторанный сектор в Крыму и Краснодарском крае приходится около 90-95% сезонных вакансий, а еще 5-10% — на сферу искусства и развлечений.

«Работа в гостинично-ресторанном бизнесе — это зачастую работа рядом с домом, тогда как по таким специальностям, как оператор или музыкант, люди готовы временно переезжать в другой регион. С продолжением бума внутреннего туризма растет число тех, кто ищет сезонную работу в Крыму или Краснодарском крае, не будучи при этом местными жителями», — говорит руководитель по развитию «Авито. Работы» Дмитрий Пучков.

Список востребованных работников возглавил повар, на втором месте — горничные, на третьем — официанты.

«При этом максимально ценится работа, связанная с уборкой. Например, горничная может зарабатывать больше, чем повар (медианная зарплата 40 тыс. рублей против 25 тыс.). Посудомойщицам (35 тыс. рублей) платят больше, чем администраторам (22 тыс. рублей)», — заключили в компании.