Мужчину задержали с 333 пакетами таблеток от тревожности в Петербурге

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в создании сайта в даркнете по продаже психоактивных веществ. Об этом сообщает РЕН ТВ.

При обыске в квартире петербуржца обнаружили в общей сложности 333 пакета с капсулами, содержащими, как установила экспертиза, смесь с прегабалином (препарат с противосудорожным, противотревожным, снотворным и обезболивающим эффектом, способный вызывать зависимость, по силе сопоставимую с наркотической — прим. ред.).

Отмечается, что товар общей массой в 52,5 грамма был изъят.

По факту данного инцидента было возбуждено уголовное дело об обороте наркотиков (часть 3 ст. 234 УК).

Ранее сотрудники московской таможни нашли две тыс. таблеток, содержащих психотропное вещество, в посылках из Испании.