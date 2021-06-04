В Новосибирской области у матери изъяли детей, которые якобы ели окурки

В деревне Долгово сотрудники органов опеки изъяли семерых детей у матери, которая якобы кормила их окурками от сигарет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУСК РФ по Новосибирской области.

По словам следователей, шестеро детей и 19-летний сын-инвалид проживали у женщины в квартире в условиях антисанитарии, где их морили голодом.

«Следственным отделом по городу Тогучин СУСК России по Новосибирской области по информации СМИ о проживании шестерых детей, а также 19-летнего сына-инвалида в антисанитарных условиях, опасной для жизни и здоровья среде, организовано проведение доследственной проверки», — указано в сообщении.

В соцсетях указывают на то, что мать семерых детей ведет асоциальный образ жизни.

«В ходе проведения проверки установлено, что в настоящий момент пятеро детей помещены в социальные учреждения, один проживает у родственника по собственному желанию, а совершеннолетний помещен в психоневрологический интернат», — сообщили следователи.

СК по Новосибирской области организовали проверку на халатность, в ходе которой следователи проверят информацию о бездействии органов опеки и системы профилактики.

Ранее Следственный комитет по Якутии завел уголовное дело после убийства отцом двоих детей в Якутии.