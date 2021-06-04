Мужчину ударили ножом в барбершопе в Москве

Ссора между двумя мужчинами переросла в драку с поножовщиной в барбершопе на Цимлянской улице в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Один из участников потасовки был ранен ножом в живот. 27-летнего пострадавшего госпитализировали, ему предстоит срочная операция. Нападавший скрылся с места происшествия, полиция ведет его розыск.

Ранее таксист зарезал человека в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы. По данным источника, инцидент произошел в 15.30 мск по адресу: Проектируемый проезд, 598. Таксист нанес пассажиру ранения острым предметом, от которых тот скончался, и скрылся. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции и доставлен в территориальное подразделение.

Также сообщалось, что в Петербурге водитель такси убил другого автомобилиста из-за конфликта на дороге. Инцидент произошел вечером 22 мая на перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко в Невском районе.