Трамп раскритиковал главного инфекциониста США после публикации писем

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний и по совместительству главного инфекциониста страны Энтони Фаучи после того, как в открытом доступе оказалась его рабочая переписка. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Электронные сообщения распространены в The Washington Post и BuzzFeed. В этих документах говорилось о том, что Фаучи в начале пандемии коронавируса в 2020 году выступал резко против ношения населением медицинских масок и считал, что ими должны пользоваться только медицинские работники. При этом позднее он стал думать иначе.

Также в письмах сообщается о том, что ученые в начале прошлого года обращали внимание Фаучи на теорию о возможном происхождении COVID-19 в результате утечки из лаборатории. Однако ответ главного инфекциониста на это письмо был полностью убран при публикации переписки ведомством. Изначально Фаучи считал, что вирус имеет естественное происхождение, но позднее стал говорить, что не может исключать и другие версии.

Ранее главный инфекционист США заявил о «недоучете» смертей от коронавируса.