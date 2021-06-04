В Москве в пятницу ожидается до +24°С

Синоптики пообещали, что в Москве в пятницу, 4 июня, будет до +24°С. В столице ожидается небольшая облачность, без осадков, следует из данных Гидрометцентра.

По информации метеорологов, днем в столице будет +22–24°С. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до +9°С.

Ветер северо-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 756 мм рт. ст.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах +19–24°С. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки +6°С.

Ранее в Гидрометцентре посоветовали россиянам купить сомбреро к лету и регулярно проверять индекс ультрафиолетового излучения перед выходом из дома.