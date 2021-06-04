СМИ: Минюст США оценил ущерб от штурма Капитолия в $1,5 млн

Министерство юстиции США оценило ущерб, нанесенный Капитолию в результате штурма 6 января сторонников Дональда Трампа, в 1,5 млн долларов, сообщает Washington Post.

По данным издания, оценка ущерба содержится в документах судебного разбирательства одного из дел, касающихся участников беспорядков у Конгресса. Несколько адвокатов заявили, что прокуроры добиваются реституции в размере 2 тыс. долларов по каждому делу о преступлении и 500 долларов по каждому делу о проступках.

Пресс-секретарь Министерства юстиции и прокуратуры США отказался от комментариев, выходящих за рамки судебных документов.

Сообщается, что основания для оценки ущерба не ясны. Прокуратура не сообщила подробностей, но смета, отмечает издание, будет отражать непосредственные затраты на замену разбитых окон, дверей и другого имущества.Как заявляли американские власти, в результате штурма Капитолия были повреждены в том числе предметы искусства и мебель, имеющие историческую ценность.

6 января сторонники предыдущего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек, среди них застреленная полицией манифестантка и сотрудник полиции Капитолия. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

Согласно опросу интернет-компании YouGov, большинство американских избирателей сочли штурм Капитолия угрозой демократии.