Сотрудники МЧС тушат крупный пожар в Подмосковье

Экстренные службы тушат крупный пожар, произошедший в Московской области в городском округе Подольске. По данным МЧС, площадь возгорания достигла 3 тыс. кв. м.

Пожар начался по адресу: микрорайон Климовск, улица Ленина, дом 1.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение мусора на открытой площадке.

«К тушению пожара привлекаются 2 пожарных вертолета Ка-32 от Московского авиационного центра», — заявили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в МЧС, в 18.20 был объявлен ранг пожара номер 3. К тушению крупного пожара привлечены 39 единиц техники и 107 человек. Обстоятельства происшествия сейчас неизвестны, на месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что три человека погибли во время пожара в Рузе. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.