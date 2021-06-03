В Москве в четверг ожидается до +21°С

Синоптики пообещали, что в Москве в четверг, 3 июня, будет до +21°С. В столице будет переменная облачность, без осадков, следует из данных Гидрометцентра.

По информации специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +19...+21°С. Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 6-11 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +8...+10°С. Будет дуть северо-восточный ветер 6-11 м/c.

Атмосферное давление днем составит 756 мм рт. ст., а ночью — 757 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода будет в России летом.