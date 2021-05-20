В Минпросвещения заявили, что учебный год в России начнется 1 сентября

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявили, что ведомство не планирует переносить начало учебного года в России из-за проведения Единого дня голосования. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Прежде всего, хочу заверить всех родителей и всех педагогов в том, что учебный год, который в нашей стране традиционно начинается 1 сентября, в этом году начнется как обычно, в День знаний», — сказал министр.

Как уточняет пресс-служба, Минпросвещения подписало соглашение о взаимодействии с главой Центрального исполнительного комитета Эллой Памфиловой. В ведомстве отметили, что соответствующий документ «позволит урегулировать все вопросы, связанные с проведением избирательного процесса, не сказываясь при этом на полноте и качестве учебного процесса».

Памфилова напомнила, что почти 50 тысяч избирательных участков располагаются на территории образовательных учреждений.

Единый день голосования в 2021 году выпадает на 19 сентября. В этот день пройдут выборы различного уровня, в том числе выборы депутатов Государственной думы.