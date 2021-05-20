Вакцину Pfizer разрешили месяц хранить в обычном холодильнике

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США разрешило хранить вакцину от коронавируса нового типа компаний Pfizer и BioNTech в обычном холодильнике до месяца.

«Управление <...> разрешает хранение флаконов с неразбавленной размороженной вакциной Pfizer-BioNTech от COVID-19 в холодильнике при температуре от +2°C до +8°C на срок до 1 месяца», – указано в сообщении.

До этого препарат разрешалось хранить в обычном холодильнике до пяти дней. При этом транспортировка и длительное хранение вакцины осуществляется при температуре -70°C.

«Это изменение должно сделать эту вакцину более доступной для населения Америки». – заверяет FDA.

Ранее сообщалось, что Европейский союз может разрешить использование вакцины Pfizer для детей в возрасте от 12 до 15 лет.