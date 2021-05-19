Москвичу дали девять лет колонии за убийство стюардессы в отеле

Щербинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии жителя столицы Никиты Енина, который обвиняется в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС, ссылалась на руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.

Она рассказала, что суд признал мужчину виновным в совершении убийства и осудил его на девять лет колонии строгого режима.

При этом гособвинение просило для Енина 12 лет колонии.

В июне 2019 года в гостинице в Новой Москве обнаружили тело 23-летней стюардессы Альбины Мухамедзяновой. Девушка познакомилась с убийцей еще во время работы в стриптиз-клубе. Они состояли в отношениях несколько месяцев. Знакомые называли Енина странным и навязчивым человеком. Кроме того, по их словам, он увлекался БДСМ.

Сам Енин заявлял, что убийство произошло по неосторожности после того, как у него и девушки возникла ссора из-за измен.