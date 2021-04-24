Генпрокуратура назвала лидеров среди уличенных в коррупции чиновников в 2020 году

В Генпрокуратуре России раскрыли данные о коррупционных преступлениях среди российских чиновников в 2020 году.

Всего в коррупционных преступлениях в прошлом году были замечены 10 879 должностных лиц. Лидерами среди уличенных в коррупции чиновников стали сотрудники правоохранительных органов (17,4%).

Также в первую тройку вошли чиновники из Минобороны России (12,3%) и органов исполнительной власти всех уровней (8,9%).

«Наибольший прирост числа лиц (на 30,1%), совершивших преступления коррупционной направленности в 2020 году, отмечался среди занимавших должности в системе Минобороны России», — говорится в докладе генпрокурора Игоря Краснова для Совета Федерации.

Также на 15,7% выросло число чиновников из правоохранительных органов, которых уличили в коррупции.

Всего в 2020 году было зарегистрировано 30 813 преступлений коррупционной направленности, 74% из которых выявили органы внутренних дел.

Ранее сообщалось, что в России у чиновников изъяли незаконного имущества на 74 млрд рублей.