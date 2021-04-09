«ВКонтакте» могут оштрафовать за видео с призывами идти на митинги

Социальную сеть «Вконтакте» могут оштрафовать за ролики видеохостинга YouTube, которые содержат призывы выходить на митинги, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«В материалах дела фигурируют 8 постов со ссылками на YouTube-ролики. «ВКонтакте» обвиняют в том, что они не были своевременно удалены после получения запроса от Роскомнадзора. В рамках разбирательства «ВКонтакте» была вынуждена ограничить доступ к данному контенту в соцсети на территории Российской Федерации», — указано в сообщении.

Роскомнадзор не удовлетворился принятыми мерами и передал дело в суд.

«При этом он остается доступен россиянам на других площадках», — уточняется в сообщении.

По мнению Роскомназдора, «ВКонтакте» не выполняет требования о пресечении распространения призывов к участию в несанкционированных митингах.

Ранее «ВКонтакте» оштрафовали из-за несвоевременного удаления данных о незаконной акции.