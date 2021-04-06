Роспотребнадзор: в России найден 81 случай заражения британским штаммом COVID-19

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ обнаружен 81 случай заражения британским штаммом коронавируса и шесть случаев заражения южноафриканским. Об этом пишут «Известия».

«На данный момент в России выделен 81 образец британского штамма и шесть южноафриканского. Это говорит о том, что мы все-таки контактируем с другими странами мира, все эти случаи — завозные», — сказала она.

Ранее Попова заявила, что в РФ найдены штаммы коронавируса, не схожие с британскими, южноафриканскими и бразильскими вариантами. Это может говорить о том, что для остановки распространения вируса сегодня лучше оставаться в родной стране, подчеркнула главный санитарный врач.

Как сообщала ВОЗ, за сутки число заражений коронавирусом в мире увеличилось на 510 тысяч, превысив таким образом 130 миллионов. Число летальных исходов за прошедшие 24 часа увеличилось на 10,1 тысячи, до 2,84 миллиона. Больше 34% новых случаев приходятся на Северную и Южную Америку (177 098), на втором месте — Европа (169 858), на третьем — Юго-Восточная Азия (103 810).