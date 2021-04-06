Глава Роспотребнадзора сообщила о новых штаммах коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ найдены штаммы коронавируса, не схожие с британскими, южноафриканскими и бразильскими вариантами. Об этом пишет газета «Известия».

«Чтобы оценить их эпидемиологическую значимость, необходимы дальнейшие исследования, которые мы и проводим. Пока оснований для каких-то опасений нет», — сказала Анна Попова.

Оснований называть какой-то штамм российским пока нет, отметила Попова.

По словам Анны Поповой, на данный момент в России выявлен 81 британский и 6 южноафриканских штаммов. Это может говорить о том, что для остановки распространения вируса сегодня лучше оставаться в родной стране, подчеркнула главный санитарный врач.