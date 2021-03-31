Мурашко: привитым от COVID-19 понадобится повторная вакцинация

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что гражданам, привитым от коронавируса, в дальнейшем потребуется ревакцинация. Об этом он сообщил в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-1».

«Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается», — отметил он.

На сегодняшний день сформирована система наблюдения за состоянием здоровья населения, добавил Мурашко.

«Именно те, которые переболели уже, и те, которые получили вакцину. У нас существует электронный ресурс, куда все эти данные собираются. Поэтому мы оцениваем, как человек реагирует, насколько он защищен», — сказал министр.

Кроме того, он подчеркнул, что в случае необходимости можно «спокойно сегодня вводить корректировки».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что ревакцинация «Спутником V» возможна.