Иностранный студент умер в общежитии в Тамбове

В университетском общежитии в Тамбове умер иностранный студент, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

19-летний гражданин Египта умер в общежитии Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина. Обстоятельства его гибели выясняются.

По предварительным данным, смерть студента не является криминальной.

Ранее сообщалось, что тело мужчины обнаружили у общежития на юге Москвы.