Иностранный студент умер в общежитии в Тамбове
Катерина Медведева
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В университетском общежитии в Тамбове умер иностранный студент, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
19-летний гражданин Египта умер в общежитии Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина. Обстоятельства его гибели выясняются.
По предварительным данным, смерть студента не является криминальной.
Ранее сообщалось, что тело мужчины обнаружили у общежития на юге Москвы.
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