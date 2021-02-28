В Приамурье восстановили движение поездов после аварии

В Амурской области восстановили движение поездов после схода вагонов грузового состава, передает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Отмечается, что движение было восстановлено по одному пути перегона Большая Омутная – Сгибеево Могочинского региона Забайкальской железной дороги.

Ранее стало известно, что на этом перегоне сошли десять вагонов грузового поезда, в результате чего был нарушен габарит соседнего пути. Из-за этого движение составов было временно остановлено.