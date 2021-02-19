В США из-за снега задерживаются поставки шести миллионов вакцин

В США из-за снега и холодов задерживаются поставки шести миллионов вакцин. Об этом сообщила The New York Times.

Задержки происходят в Калифорнии, Флориде, Техасе, Нью-Йорке, Вашингтоне, Неваде и других. Некоторые неполадки объясняются тем, что непогода повлияла на пункты транспортных компаний, занимающихся доставкой препаратов. Некоторым компаниям пришлось перевозить ампулы из-за отключения электричества.

«На данный момент, у нас задержки с примерно шестью миллионами доз из-за погодных условий. Были затронуты все 50 штатов», — приводятся слова советника по вопросам ситуации с COVID-19 в США Энди Славитта.

Ранее в США из-за снежной бури погибли около 50 человек.