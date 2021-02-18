Финляндия продлила введенные из-за COVID-19 ограничения на границе

Власти Финляндии решили до 18 марта продлить введенные из-за коронавируса ограничения на перемещение через границу страны, в том числе с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МВД Финляндии.

В ведомстве отметили, что пандемия COVID-19 продолжается, и пока еще нет достаточных мер по замене внутреннего пограничного контроля.

Как уточнили в министерстве, до 18 марта будет продолжен внутренний и внешний пограничный контроль.

По последним данным, в Финляндии выявлено 52 209 случаев коронавирусной инфекции, вылечились 40 000, скончались 725 человек.

Накануне стало известно, что в Финляндии обнаружили новый вариант COVID-19.