Жителя Москвы задержали по делу о групповом изнасиловании в 1974 году

В Москве задержали пенсионера по делу о групповом изнасиловании 17-летней девушки, совершенном 25 октября 1974 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело по статье об изнасиловании группой лиц по УК РСФСР было возбуждено сразу после преступления, совершенного на Измайловском шоссе в столице, однако тогда удалось установить личности лишь троих подозреваемых.

Еще одного злоумышленника удалось найти лишь спустя почти 50 лет. Им оказался мужчина 1956 года рождения, который проживает в Москве на Бульваре Рокоссовского. Он признал свою вину в содеянном.

Ранее сообщалось, что в Приморье осудили членов ОПГ за организацию публичного дома.