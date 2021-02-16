Роспотребнадзор: в РФ отсутствует унесший жизни людей неизвестный вирус из Танзании

В России отсутствует вероятность распространения неизвестного вируса, который ранее унес в Танзании жизни 15 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве подчеркнули, что тщательно следят за ситуацией.

Отмечается, что в настоящее время под присмотром людей находятся 50 пациентов. У болеющих выявлены такие симптомы, как головокружение, тошнота и кровавая рвота.

Большинство пациентов — мужчины, у которых ранее были язва желудка или заболевание печени.

Ранее сообщалось, что вспышка вируса пока зафиксирована только в одном административном округе.