В Москве в среду ожидается до -12°С и гололедица
Максимс Краюшкинс
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В Москве в среду, 10 февраля, синоптики прогнозируют до -12°С. В небе будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег и местами гололедица, сообщает Гидрометцентр.
По данным специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -10...-12°С. Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/c.
Вечером столбики термометров будут показывать -16...-18°С. Ветер подует северо-восточный, 5-10 м/c.
Атмосферное давление днем и ночью составит 747 мм рт. ст.
Более подробный прогноз доступен на странице погоды.
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