Венгрия ведет переговоры с Россией и Китаем по закупке вакцин от коронавируса

Власти Венгрии продолжают вести переговоры с Россией, Китаем и Израилем о закупке вакцин от коронавирусной инфекции, поскольку темпы приобретения других препаратов в Евросоюзе слишком низкие. Об этом сказал премьер-министр страны Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth Radio.

По его словам, если венгерское правительство будет ждать, непростая ситуация в стране, в которой она сейчас находится в связи с пандемией коронавируса, будет сохраняться.

«Брюсселю следует передать только те компетенции, с которыми, мы уверены, на уровне ЕС точно справятся лучше », — подчеркнул Орбан.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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