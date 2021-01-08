Венгрия ведет переговоры с Россией и Китаем по закупке вакцин от коронавируса
Власти Венгрии продолжают вести переговоры с Россией, Китаем и Израилем о закупке вакцин от коронавирусной инфекции, поскольку темпы приобретения других препаратов в Евросоюзе слишком низкие. Об этом сказал премьер-министр страны Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth Radio.
По его словам, если венгерское правительство будет ждать, непростая ситуация в стране, в которой она сейчас находится в связи с пандемией коронавируса, будет сохраняться.
«Брюсселю следует передать только те компетенции, с которыми, мы уверены, на уровне ЕС точно справятся лучше », — подчеркнул Орбан.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
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