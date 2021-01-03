Трубопровод с кипятком прорвался под Волгоградом
Ника Пикекатлет
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В Волгоградской области в городе Волжском произошел прорыв трубопровода с кипятком. Об этом сообщает ТАСС.
ЧП случилось на улице Оломоуцкая.
В результате произошедшего пострадали четыре человека, двое из них находятся в ожоговом центре, а еще двое — в реанимации больницы №25.
Пострадавшими стали мужчины в возрасте 27, 30, 65 и 75 лет. Информация о состоянии их здоровья не приводится.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отдал поручение по устранению последствий ЧП и установлении причин произошедшего прорыва.
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