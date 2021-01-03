КНДР усиливает меры по предотвращению распространения заболеваний в связи с наступлением зимнего сезона, а также из-за увеличения роста в мире числа случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно сообщению, в местных карантинных зонах проводятся проверки для подтверждения их соответствия эпидемиологическим требованиям.

Медучреждения страны усилили работу по информированию населения по вопросам гигиены для недопущения инфицирования коронавирусом.

Ранее Северная Корея закупила российскую вакцину от коронавирусной инфекции, а также китайские термографы.

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