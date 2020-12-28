Минобрнауки: качество дистанционного обучения хуже традиционного

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил об различиях в качестве удаленного и очного образования. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, дистанционное обучение уступает традиционному по качеству.

«В целом оно хуже. Потому что одно дело, когда мы с вами общаемся вживую, а другое дело, когда по телевизору», — заявил Фальков.

При этом он отметил, что переход на онлайн-обучение является вынужденной необходимостью и не говорит о том, что образование стало заочным.

В заключение министр добавил, что трудозатраты педагогов не стали меньше, изменилась лишь технология.

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