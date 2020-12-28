Четверо подозреваемых в подготовке теракта в Махачкале арестованы на два месяца

Четверо приверженцев международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), которые намеревались устроить теракт и напасть на сотрудников МВД в Махачкале, арестованы на два месяца. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда республики.

«Один из подозреваемых в подготовке теракта арестован до 24 февраля, трое - до 25 февраля», — говорится в сообщении.

Ранее 26 декабря сообщалось, что в Дагестане задержали четырех последователей ИГ. По версии следствия, они собирались совершить теракт у административного здания. В тайниках и месте проживания подозреваемых силовики нашли большое количество огнестрельного и холодного оружия, а также различные приспособления и вещества для изготовления взрывного устройства.

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