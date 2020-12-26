В Татарстане мужчина сжег кота, мешавшего ему выпивать

В Татарстане пьяный мужчина бросил в горящую печь кота, который мешал ему выпивать. Об этом сообщила прокуратура региона в Instagram.

«В Татарстане пьяный работник пилорамы бросил в горящую печь кота, потому что тот мешал ему пить», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у гота обуглились все конечности, из-за чего животное пришлось усыпить.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными с применением садистских методов». Мужчине грозит наказание сроком до пяти лет лишения свободы.

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