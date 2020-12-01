В подъезде в Москве нашли подозрительную коробку с проводами

В подъезде жилого дома Москвы нашли подозрительную коробку с проводами, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В подъезде жилого дома на улице Космонавта Волкова на первом этаже обнаружена подозрительная бесхозная коробка с торчащими проводами», — сказал источник.

Он подчеркнул, что в настоящий момент специалисты проверяют коробку, чтобы убедиться в отсутствии взрывного устройства.

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