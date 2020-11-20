Пытавшегося подорвать железнодорожные пути россиянина осудили на 14 лет
Жителя города Нижнекамск в Татарстане Шамшутдинова Р. осудили на 14 лет за попытку подрыва железнодорожных путей в Тукаевском муниципальном районе республики. Об этом сообщили ТАССв пресс-службе управления ФСБ по Татарстану.
Как отмечается, суд решил, что первые три года мужчина будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.
«Шамшутдинов Р. Н. приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет наказания в тюрьме, оставшегося срока - в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев», — говорится в сообщении.
Приговор уже вступил в законную силу.
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