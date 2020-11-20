Пытавшегося подорвать железнодорожные пути россиянина осудили на 14 лет

Жителя города Нижнекамск в Татарстане Шамшутдинова Р. осудили на 14 лет за попытку подрыва железнодорожных путей в Тукаевском муниципальном районе республики. Об этом сообщили ТАССв пресс-службе управления ФСБ по Татарстану.

Как отмечается, суд решил, что первые три года мужчина будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

«Шамшутдинов Р. Н. приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет наказания в тюрьме, оставшегося срока - в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев», — говорится в сообщении.

Приговор уже вступил в законную силу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Суд арестовал вице-премьера Подмосковья по делу о получении крупной взятки

— Обвиняемая в убийстве двоих детей москвичка признала вину

— В Москве арестовали экс-депутата Одесского горсовета по делу о контрабанде золотых изделий