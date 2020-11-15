Вильфанд рассказал, когда пойдет снег в центральной части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие пять-семь дней в центральной части России снега ожидать не стоит, несмотря на отрицательные температуры, передает РИА «Новости».

«Конечно, на севере европейской территории и в Коми, и в Архангельской области, то есть две трети Северо-Западного федерального округа заняты снегом. Также хватает снега в Приволжье и Заволжье. Но на остальной территории не прогнозируется осадков в виде снега в ближайшие пять — семь дней», — сказал синоптик.

По его словам, формированию условий для выпадения снега в европейской части страны препятствует антициклон. При это температура воздуха в регионе в этот период может опускаться до -10 °C, сохранится безоблачная погода и низкая влажность.

Вильфанд добавил, что обычная дата установления снежного покрова в центре России — конец ноября.

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