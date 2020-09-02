Супруги из Швеции держали своих детей под замком из страха перед коронавирусом

Супружеская пара из Швеции держала своих детей под замком, беспокоясь за их здоровье в связи с пандемией коронавируса. Об этом пишет издание Aftonbladet.

Сообщается, что две девочки 16 и 17 лет и 10-летний мальчик были взаперти с марта этого года. Предварительно их родители заколотили дверь, помещения, где они содержались, гвоздями.

Как отмечается, административный суда уже принял решение о принудительном изъятии детей у их родителей. Однако супруги намерены оспорить решение суда.