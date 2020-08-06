Следователи начали проверку после обрушения моста на военных учениях в ЕАО

Следователи начали проверку после обрушения моста во время военных учений в Еврейской автономной области (ЕАО), при котором пострадали военные. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военно-следственное управление по Восточному военному округу.

Доследственная проверка проводится по статье Уголовного кодекса России о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, заявили в управлении. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что во время учений железнодорожных войск в Еврейской автономной области обрушились конструкции моста, в результате чего пострадали 18 человек.

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