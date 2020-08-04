Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Гватемалы
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Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,8 у берегов Гватемалы в Тихом Океане, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Геологической службы США.
По информации специалистов, эпицентр землетрясения располагался в 104 км к югу от муниципалитета Чамперико. Его очаг залегал на глубине 11,8 км.
Данные о разрушениях, пострадавших или угрозе цунами не поступали. Толчки были зафиксированы в 22.17 по мск.
Специалисты службы присвоили ему «зеленый» уровень угрозы, что означает низкую вероятность жертв и экономического ущерба.
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