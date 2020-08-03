Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Перу

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на юге Перу, жители ощущали сильные толчки в городах, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Института геофизики страны.

По информации специалистов, эпицентр толчков располагался в 211 км к юго-востоку от города Такна с населением около 286 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 116 км.

Жители ощутили колебания земли в 06.51 по местному времени (14.51 мск). Они были непродолжительными, но достаточно ощутимыми.

Данные о разрушениях, пострадавших или угрозе цунами не поступали.

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