Штрафы за несоблюдение правил по коронавирусу получили почти 30 предприятий в Москве
В Москве штрафы за несоблюдение правил по коронавирусу получили за сутки почти 30 организаций. Об этом сообщает РИА «Новости».
Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк уточнил, что три предприятия получили штрафы за несоблюдение безопасного расстояния и дистанции, а 26 — за отсутствие защитных масок и перчаток.
По его словам, в столице ежедневно штрафуются от 30 до 70 предприятий.
Так, после ослабления карантинных мер была введена система штрафов для юрлиц и посетителей за отсутствие средств индивидуальной защиты и дистанции в общественных местах.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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