СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии

Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.

Следователи завели уголовное дело по статье 205 УК России по факту подготовки к совершению террористического акта.

Отмечается, что во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками регионального УФСБ определено местонахождение тайника с самодельными взрывными устройствами, которые были обезврежены.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов и спецслужбы работают на месте происшествия. Расследование дела продолжается.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ФСБ предотвратила теракт в Тверской области

— Подготовка теракта предотвращена в Екатеринбурге

— Житель Тюменской области задержан за подготовку теракта в школе