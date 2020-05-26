Коста-Рика легализовала однополые браки
Коста-Рика первой среди стран Центральной Америки легализовала однополые браки. Об этом информирует газета Mundo.
Закон вступил в силу в полночь 26 мая.
Известно, что депутаты-консерваторы выступали против постановления Конституционной палаты Верховного суда, которая в августе 2018 года признала неконституционными действия, запрещающие однополые браки.
Тогда для подготовки соответствующего закона было отведено 1,5 года.
Законодательное собрание не регламентировало его, в связи с чем данное положение было автоматически аннулировано.
В понедельник, 25 мая, президент Коста-Рики Карлос Альварадо также приветствовал вступление в силу легализации однополых браков.
По его словам, страна обязана бороться со всеми видами дискриминации.
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