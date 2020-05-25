Грузовик насмерть раздавил человека в Москве
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На юге Москвы грузовик раздавил человек насмерть, причиной трагедии стал неисправный домкрат. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Отмечается, что инцидент произошел в ходе ремонтных работ возле дома №3 на улице Кантемировская.
Погибшим оказался рабочий. Он скончался на месте.
В настоящее время обстоятельства произошедшего уточняются.
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