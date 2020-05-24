Полиция нашла организаторов массовой вечеринки в центре Новосибирска

Полиция Новосибирска вычислила организаторов массовой вечеринки в центре города во время действия режима повышенной готовности и привлекла их к административной ответственности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление регионального ГУ МВД.

«Они привлечены к административной ответственности по статье 4.2 закона Новосибирской области («Нарушение тишины и покоя граждан») об административных правонарушениях и статье 20.6.1 КоАП РФ», — заявили правоохранители.

В полиции затруднились назвать точное число организаторов мероприятия. Решение о выписке штрафов будет рассмотрено судом в ближайшее время.

Ранее СМИ сообщили о публикации в сети видеороликов с вечеринки, прошедшей в ночь на 25 мая в центре Новосибирска. Ее участниками, предположительно, стали около сотни человек.

В Новосибирской области коронавирусом заразились более 2 тыс. человек, выздоровели около 900.

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