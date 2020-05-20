В Челябинской области 10-летний мальчик погиб, играя с друзьями

В Челябинской области 10-летний мальчик задохнулся, запутавшись в буксировочном тросе во время игры с друзьями, пишет СУ СК по региону.

«Начато проведение проверки по факту смерти несовершеннолетнего», — говорится в сообщении.

Мальчик воспитывался в благополучной семье и должен был закончить четвертый класс в этом году.

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